Transfer haberi: Inter ve Milan arasında Gianluca Scamacca rekabeti

Sassuolo'nun golcüsü Gianluca Scamacca, Milano kulüplerinin hedefinde... İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Inter ve Milan, Scamacca transferinde de karşı karşıyalar. Inter, Scamacca transferinde ipleri elinde tutan taraf olarak aktarılıyordu. Transfer adına avantajlı oldukları belirtilirken Milan'ın da devreye girdiği aktarıldı.

Hatta La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Scamacca transferi için Milan'ın Sassuolo ile temasa dahi geçeceğini belirtti. 23 yaşındaki golcünün, en az 40 milyon Euro bonservis ile takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon Sassuolo forması altında 25 Serie A maçına çıkan Scamacca, 10 gol atmayı başardı.