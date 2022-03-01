İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Inter, yaz transfer dönemi adına da çalışmalar yürütüyor. Inter'in Empoli forması giyen Mattea Viti ile ilgilendiği belirtildi.

Inter, yaz aylarında savunma hattına bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Empoli'nin 20 yaşındaki stoperi Mattia Viti için çalışmalar başlamış durumda.

La Gazetta dello Sport'a göre Inter'in yanı sıra Milan da genç oyuncuyu kadrosuna katmanın peşinde... Empoli ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Serie A'da 14 maçta forma giydi.