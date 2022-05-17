Manchester City'de İlkay Gündoğan ile yollar ayrılıyor. Türk asıllı oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor. Pep Guardiola, gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemeyen bir oyuncunun başka bir kulüp bulmakta özgür olduğunu belirtmişti ki Daily Mail de İlkay'ın bu yaz itibariyle takımdan ayrılacağını ifade etti.

31 yaşındaki oyuncu, 2016'da 21 milyon sterline transfer olduğu Manchester City'de çok önemli bir rol oynarken Almanya'nın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu olmayı da başarmıştı.