Transfer haberi: İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Manchester City'de forma giyen yıldız isim için İspanyol basınından dev bir iddia geldi.

İlkay Gündoğan bu sezon Premier Lig'de 7 maçta 2 gol 1 asist üreterek formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

70 milyon TL'lik ev arayışı

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde düğün yapmıştı. Bodrum'da balayı yapan çiftten Sara Arfaoui, 70 milyon liralık ev beğendi.

Çift düğünün ardından Bodrum'da balayına gitti. Bodrum'da özel bir villada kalan tatil beldesinde ev arayışına girmişti. İlkay Gündoğan'ın ilk tercihinin fiyatları 70 milyon TL'ye kadar çıkan Cennet Koyu'ndaki lüks bir site olduğu iddia edildi.

6 sezondur İngiltere'de

31 yaşındaki oyuncu 2016 yılında 27 milyon euro'ya transfer olduğu City'de 6 sezondur forma giyiyor. İlkay, kariyerinde 516 maçta oynadı ve 101 gol atıp 61 asist yaptı.

Galatasaraylı oluşunu saklamıyor

İlkay'ın Galatasaray sevgisi herkes tarafından biliniyor ve oyuncu da sarı kırmızılılara olan ilgisini saklamıyor.

Barcelona talip oldu

Sezon sonunda Manchester City'le sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'a Barcelona talip oldu.

İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Manchester City'den ayrılacağını ve Barcelona'nın şimdiden oyuncunun temsilcileriyle dirsek temasına başladığını yazdı. 2016 yılından bu yana formasını giydiği City'nin en önemli isimlerinden biri olan İlkay'ın da yeni bir maceraya atılabilmek için Barcelona ihtimalini ciddi düşündüğü kaydedildi. (Skorer)