Transfer haberi: Ianis Hagi için favori Galatasaray!

İskoç ekibi Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası takımın yıldızlarından Ianis Hagi'nin de devre arasında ayrılabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 'ın Ianis Hagi'nin durumunu yakından takip ettiği aktarılmıştı.

Hagi'nin transferi adına birçok takımın ismi öne çıksa da İngiliz basını Galatasaray'ı favori olarak konumlandırıyor. Galatasaray, favori konumundayken Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla gibi takımların da aday olabilecekleri aktarılıyor.





'Bir Galatasaray taraftarı'

The Scottish Sun'ın habeirne göre Galatasaray'ı avantajlı kılan en önemli nokta, Ianis Hagi'nin bu transfer sıcak bakıyor olması. Babası Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis'in bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtiliyor.

Nitekim Ianis Hagi de geçtiğimiz Mayıs ayında GSP'ye yaptığı açıklamada, "Bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben, Galatasaray ile büyüdüm. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.