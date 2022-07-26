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Transfer haberi: Hannibal Mejbri, Championship'e kiralanıyor

Manchester United'ın gelecekte büyük şeyler beklediği genç yeteneği Hannibal Mejbri'yi Championship takımlarından birine kiralamaya hazırlandığı belirtildi.

26 Temmuz 2022, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Hannibal Mejbri, Championship'e kiralanıyor

Manchester United, gelecek adına takımın genç yeteneklerinden Hannibal Mejbri'ye çok güveniyor. 19 yaşındaki oyuncu A takım rotasyonuna girmek adına mücadele verse de şimdilik oyun süresinin artması pek mümkün gözükmüyor. 

Sky Sports'un haberine göre Manchester United, Mejbri'yi Championship ekiplerine kiralamaya sıcak bakıyor. Genç yetenek ile Birmingham, Middlesbrough, Milwall ve West Bromwich Albion'ın ilgilendiği belirtilmekte. 

United, Tunuslu yıldız adayını 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'nun altyapısından kadrosuna katmıştı. 

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