Manchester United, gelecek adına takımın genç yeteneklerinden Hannibal Mejbri'ye çok güveniyor. 19 yaşındaki oyuncu A takım rotasyonuna girmek adına mücadele verse de şimdilik oyun süresinin artması pek mümkün gözükmüyor.

Sky Sports'un haberine göre Manchester United, Mejbri'yi Championship ekiplerine kiralamaya sıcak bakıyor. Genç yetenek ile Birmingham, Middlesbrough, Milwall ve West Bromwich Albion'ın ilgilendiği belirtilmekte.

United, Tunuslu yıldız adayını 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'nun altyapısından kadrosuna katmıştı.