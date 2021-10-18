Süper Lig 'de sezona istediği şekilde başlayamayan Göztepe , devre arası transfer çalışmalarına başlamış durumda. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, şu anda boşta bulunan Cezayirli oyuncu Nabil Bentaleb için devreye girmiş durumda.

La Gazette du Fennec'in haberine göre Göztepe, Nabil Bentaleb'i kadrosuna katmak istiyor. Yaz aylarında Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Bentaleb, sezonun ilk yarısında herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı ve şu anda boşta bulunuyor.

Yaz aylarında Genoa'nın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncu, sadece 1 yıllık sözleşme teklifi nedeniyle bu transfere sıcak bakmamıştı. Sonrasında Fransız ekibi Angers ile antrenmanlara çıksa da bir transfer gerçekleşmemişti.

Avrupa kariyerinde ilk olarak Tottenham ile kendini gösteren Bentaleb, geçirdiği kiralık dönemi sonrası 2017'de 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Schalke'ye transfer olmuştu. Schalke'de forma giydiği dönemde yarım sezon Newcastle'a da kiralanan Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz yaz Alman ekibiyle biten sözleşmesi sonrası boşa çıkmıştı.