Süper Lig’de aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda İzmir derbisinde Altay’la karşı karşıya gelecek Göztepe yerli transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı- Kırmızılılar, sezon başında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray ’da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı. Göztepe’nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle el sıkışıldı. Aytaç, bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

Eski takımına karşı tribünde

Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. Göztepe’nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay’ın altyapısından yetişip vitrine çıktı. Başarılı oyuncu hafta sonundaki derbiyi tribünden izleyecek.