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Transfer haberi: Giresunspor'dan Jorman Campuzano bombası

Giresunspor, Boca Juniors forması giyen orta saha Jorman Campuzano'nun transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

01 Eylül 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Giresunspor'dan Jorman Campuzano bombası

Giresunspor bu sezonki 15. imzasını atmaya çok yaklaştı. Bajic, Arias, Sainz, Mejia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, ön libero pozisyonu için rotasını Arjantin’e çevirdi. Yeşil-Beyazlılar, Boca Juniors’ta forma giyen Jorman Campuzano’yla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, kulübü ile sözleşmesini uzatıp, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılacak. Traore’yi satan Karadeniz ekibi o bölgeyi bu oyuncuyla güçlendirmiş olacak.

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