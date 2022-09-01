Giresunspor bu sezonki 15. imzasını atmaya çok yaklaştı. Bajic, Arias, Sainz, Mejia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, ön libero pozisyonu için rotasını Arjantin’e çevirdi. Yeşil-Beyazlılar, Boca Juniors’ta forma giyen Jorman Campuzano’yla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, kulübü ile sözleşmesini uzatıp, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılacak. Traore’yi satan Karadeniz ekibi o bölgeyi bu oyuncuyla güçlendirmiş olacak.