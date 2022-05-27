Juventus'ta Giorgio Chiellini dönemi sona erdi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan İtalyan savunmacının yeni durağının MLS olacağı belirtilirken yeni takımı da belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Giorgio Chiellini, Los Angeles FC ile anlaşma sağladı. Taraflar arasında sağlanan anlaşma 18 aylık...

Juventus'ta geçirdiği 17 sezonun ardından Chiellini, Haziran ayı sonunda Los Angeles FC kadrosuna katılarak MLS'te sezonun ikinci yarısında forma giyecek. Bugüne kadar Juventus ile toplam 561 maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu, 36 da gol atmayı başamıştı.