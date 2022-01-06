Galatasaray 'ın en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi, şimdilerde ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılan oğlu Ianis Hagi'nin transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gheorghe Hagi, İskoç ekibi Rangers'ın Ianis'i kadrosunda tutmak istediğini belirtti.

Romanya'dan Digi Sport'a konuşan Gheorghe Hagi, oğlunun yanına İskoçya'ya gittiğinde edindiği bilgileri paylaştı. Son dönemde çıkan söylentilere rağmen Rangers'ın Ianis için yeni kontrat hazırlığında olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada Gheorghe Hagi, "İyiydi. Ailecek birlikte olmak iyi hissettirdi. Bir haftaya yakın kaldık. İyi görünüyor, motive görünüyor. Güvenilir bir kaynaktan duyduğum şekilde Rangers, sözleşmesini uzatmak istiyor. Durum burada basında yazıldığı gibi değil. Çok iyi oynadı, harika bir yıl geçirdi ve bu durum, orada takdir ediliyor. Edindiğim bilgilere göre sözleşme yenilemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.