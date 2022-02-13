Belçika ekibi Gent, Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın istediği Sinan Bolat'ı kadroda tutmuştu. Fakat bu karar, tecrübeli kalecinin hiç hoşuna gitmedi.

Voetbal 24'te yer alan habere göre Gent'in kararı sonrası Sinan Bolat, hoşnutsuzluğu nedeniyle antrenmana katılmadı ve Brugge maçında yerini Roef'e bıraktı. Sonrasında ise Eupen maçında yine yedek kaldı. Konuya ilişkin Het Laatste Nieuws'e konuşan Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, "Sinan Bolat ve Roef gibi Gent'te oynamak için yeterli niteliklere fazlasıyla sahip iki kalecimiz var. İkisine de sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Nitekim Roef'in Club Brugge karşısında çok iyi bir maç çıkardığı ve Sinan Bolat ile Gent arasındaki ilişkilerin de kopma noktasına geldiği aktarılmakta. Gent, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bolat'a yeni bir teklifte bulunsa da yola devam edilmesi mümkün gözükmüyor.