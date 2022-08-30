Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın Tottenham'dan Sergio Reguilon ile ilgilendiği belirtilmişti. İspanyol sol bekin yeni durağı ise Atletico Madrid oldu. ﻿﻿

Atletico Madrid, yaptığı resmî açıklamayla Reguilon'un Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katıldığını belirtti. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı attığı ifade edildi.

Real Madrid'in altyapısından yetişerek A takıma yükselen Reguilon, 2019-20'de Sevilla'da geçirdiği kiralık sezonun ardından 2020'de 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu.