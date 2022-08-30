Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın Tottenham'dan Sergio Reguilon ile ilgilendiği belirtilmişti. İspanyol sol bekin yeni durağı ise Atletico Madrid oldu.
Atletico Madrid, yaptığı resmî açıklamayla Reguilon'un Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katıldığını belirtti. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı attığı ifade edildi.
Real Madrid'in altyapısından yetişerek A takıma yükselen Reguilon, 2019-20'de Sevilla'da geçirdiği kiralık sezonun ardından 2020'de 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu.