Federico Bernardeschi, sözleşmesinin sonuna geldiği Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan yıldız için Galatasaray 'ın teklifte bulunduğu iddia edilmişti ki şimdi de Serie A'dan Inter devreye girdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre hücum hattına takviye yapmak isteyen Inter, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor. Inter'in 28 yaşındaki oyuncuya 4 senelik bir sözleşme önereceği ve yıllık ücret olarak 3 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor.

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı toplam 36 maçta 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlayan Bernardeschi ile Serie A'dan Napoli'nin de ilgilendiği ifade ediliyordu.