Ara transfer döneminin son anlarında Galatasaray 'ın Hollanda ekibi RKC Waalwijk'ten Ahmed Touba'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Transfer o süreçte gerçekleşmezken 23 yaşındaki oyuncunun taliplerinin arttığı belirtiliyor.

Foot Mercato'nun haberine göre devre arasında Foruna Düsseldorf ve AEK'nın ilgilendiği oyuncu, bu kış takımdan ayrılmak istemese de yaz aylarında bu durum değişebilir. Fransa doğumlu Cezayirli oyuncu için Olympique Lyon'un devrede olduğu aktarılıyor.

2020'de Brügge'den transfer olduğu Waalwijk'te sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Touba ile Real Betis, Bournemouth, Watford ve Feyenoord gibi ekiplerin de ilgilendiği iddia ediliyor. Cezayirli savunmacının Waalwijk ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.