UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Fenerbahçe , 17 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik maç öncesi Çek ekibinde flaş bir gelişme yaşandı ve takımın yıldızı Nicolae Stanciu, Çin ekibi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.

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Ocak 2018'de Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan Stanciu, Ocak 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'ye gitmişti. 2019'un yaz transfer döneminde ise 4 milyon Euro'ya yeniden Slavia Prag kadrosuna katıldı. Çek ekibi ile 2.5 sezon geçiren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise yine 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin takımı Wuhan Three Towns'a gitti.

Bu sezon Slavia Prag ile toplam 27 maça çıkan Rumen yıldız; 6 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Galatasaray 'ın gündemindeydi

Stanciu, geride kalan yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Oyuncu için yürütülen girişimler, Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından da doğrulanmıştı.

Transfer ilişkin konuşan Burak Elmas, "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var" ifadelerini kullanmıştı.