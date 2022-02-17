Galatasaray 'da kaleci arayışı gündeme geldiğinde sık sık ismi geçen Sergio Rico, sezon sonunda İtalya'ya gidebilir. Ara transfer döneminde PSG'den Mallorca'ya kiralanan İspanyol kaleci ile İtalyan ekibi Lazio'nun ilgilendiği iddia ediliyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre Lazio, Thomas Strakosha'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık önlem hazırlığındayken Sergio Rico'yu kadrosuna katmak istiyor.

2020'de 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan PSG'ye transfer olan 28 yaşındaki kaleci, ara transfer döneminde Mallorca'ya satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı.