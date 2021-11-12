Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zirveyi hedefleyen Galatasaray 'da ocak ayı transfer süreci için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi yaz döneminde "Herkesin bilip de bizim bilmediğimiz kimse yok" ifadesiyle taramalarını tüm dünyada yaptıklarına işaret etmişti. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda takıma en çok fayda getirecek oyuncular üzerinde duruyor. Başkan Burak Elmas ile koordineli şekilde çalışılırken liste başında olan isimlerden birinin Marko Livaja olduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro

Hırvatistan Milli Takımı'nın da oyuncusu olan 28 yaşındaki hücumcu şu an Hajduk Split forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Hırvat forvet, bu sezon Hajduk formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 11 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine geldi

Livaja daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Tecrübeli forvet kariyerinde Inter, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK gibi çok sayıda Avrupa kulübünde oynamıştı. (Ajanasspor)







