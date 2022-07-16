Galatasaray 'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Rumen futbolcu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'la yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler arasına Morutan da eklendi.

Sivasspor , 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini belirten Rıza Çalımbay da, "Galatasaray'dan Morutan'ı takımda görmek isterim" demişti.

Sarı kırmızılı forma ile 26 maça çıkan Morutan 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Mbaye Diagne Galatasaray'ın kampından ayrıldı. Senegalli futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a dönüyor.

Kaynak: TRT Spor





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