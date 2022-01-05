Geçtiğimiz yaz EURO 2020'de kalp krizi geçiren ve sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Christian Eriksen, İtalya'daki mevzuat nedeniyle kariyerine Inter formasıyla devam edememişti. Inter ile yollarını ayıran Danimarkalı yıldız, futbola devam etmek istediğini belirtti.

Ülkesinde verdiği röportajda, "Futbol oynamak istiyorum. Bırkmam için hiçbir neden yok. Hedefim Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda oynamak. Geri dönebilirim" ifadelerini kullanan Eriksen için Avrupa'dan iki kulübün ismi öne çıkıyor.

La Cadena Ser'in radyosu La Carrusel Deportivo, Christian Eriksen'in eski takımı Ajax veya Fransız ekibi Monaco'nun formasıyla yeniden futbola dönebileceğini belirtti. Bu konuda Eriksen'in temsilcisinin açıklamaları referans gösterilirken Danimarkalı oyuncu, Avrupa futbolundaki yükselişini de 2009-13 yılları arasında Ajax'ta sağlamıştı.



