Fenerbahçe 'nin de transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'a bir başka Bundesliga ekibi talip oldu. Leipzig forması giyen Norveçli golcü için Köln devreye girdi.

Sky Sport'un haberine göre golcüsü Anthony Modeste'yi Dortmund'a veren Köln, Fransız golcünün boşluğunu doldurmak adına üç aday belirledi. Jhon Cordoba ve Branimir Hrgota ile birlikte Sörloth da listede yer alıyor.

Werner'in transferi sonrası Leipzig'de oynama şansı daha da azalan Trabzonspor 'un eski golcüsü için Köln'ün bir kiralama teklifi yapması bekleniyor.