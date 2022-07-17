Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de hücum hattına yapılacak takviye bekleniyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Lassina Traore konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

FIFA'nın Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüplerdeki yabancı oyunculara yönelik sözleşmelerini 1 yıl askıya alma hakkını kullanmayan Lassina Traore, takımı Shakhtar'ın Hollanda'daki sezon öncesi hazırlık kampına katıldı. Traore, çalışmalara katılan tek yabancı oyuncu oldu.

Ukrayna basınındaki haberlere göre çalışmalara katılsa da Lassina Traore'nin yeni sezonda Shakhtar forması giyip giymeyeceği henüz netleşmiş değil. Bu noktada da Fenerbahçe'nin kendisini kiralamak istediği aktarılıyor.