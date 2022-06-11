Sarı-Lacivertliler bir yandan Santa Clara forması giyen Lincoln transferini bitirmeye çalışırken diğer yandan geçtiğimiz yıl Famalicao'ya kiralanan orta saha oyuncusu Pepe'yi gündemine aldı. Bonservisi Olympiakos kulübünde bulunan Portekizli oyuncu için Yunan kulübüne teklif yapılacağı öğrenildi. Bu ismin Jesus'un listesinde bulunduğu, Yunanistan ve Portekiz'de görev alan Branco'nun, oyuncunun transferinde etkin rol aldığı kaydedildi. 25 yaşındaki Pepe, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 31 lig karşılaşmasında görev aldı 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Sabah