Transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor için Lamkel Ze iddiası

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un Antwerp'ten Didier Lamkel Ze için devrede oldukları belirtildi.

Fransız basınından Homme Du Match'ın haberine göre geride bıraktığımız sezonun son bölümünü Metz'te geçiren ve başarılı bir performans ortaya koyan Lamkel Ze ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.





Fenerbahçe'de teklif hazırlığı

Türkiye'den iki takımın da devrede olduğu Kamerunlu oyuncu için Fenerbahçe'nin ilk teklifini yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Antwerp ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki hücumcu için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında bir ilk teklif vermeye hazırlandığı aktarılmakta.

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Geçtiğimiz sezon 3 takımda kiralık oynadı

Didier Lamkel Ze, geride bıraktığımız sezonun başıdna Slovak ekibi Dunajska Strada'ya transfer olmuştu. Burada 7 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Lamkel Ze, Şubat ayında ise kiralık olarak Rus ekibi Khimki'nin kadrosuna katıldı. Khimki ile çıktığı ilk 3 maçta 2 gol atan Kamerunlu oyuncu, Rusya - Ukrayna savaşının başlaması ile takımdan ayrıldı ve tanınan hak kapsamında Ligue 1 ekiplerinden Metz'e kiralandı.

Metz ile sezonun son bölümünü geçiren Lamkel Ze, burada da 9 maçta 3 gollük skor katkısı sağlarken performansıyla beğeni topladı.