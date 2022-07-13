Transfer haberi: Fenerbahçe, Luis Suarez'e 6 milyon Euro teklif etti
Son dakika haberi... Yolu İspanya'dan geçen futbolcularla ilişkileri iyi olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Uruguaylı süperstar Luis Suarez için önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırdemir, ''Suarez'e teklifler getiriyorum. O nedenle sürekli kendisiyle iletişim hâlindeyim. Dolayısıyla ona gelen teklifleri biliyorum. Fenerbahçe , Suarez'e doğrudan ulaştı. 6 milyon Euro teklif ettiler. Ama Suarez bu teklifi reddetti. İtalya'da oynamak istiyor. İki teklif var. Biri AC Monza'dan geldi. Oradan 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı. Ama imaj değeri yüksek olduğu için bir takım imaj anlaşmaları olacak. Aldığı ücret yükselecek'' dedi.