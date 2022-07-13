Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırdemir, ''Suarez'e teklifler getiriyorum. O nedenle sürekli kendisiyle iletişim hâlindeyim. Dolayısıyla ona gelen teklifleri biliyorum. Fenerbahçe , Suarez'e doğrudan ulaştı. 6 milyon Euro teklif ettiler. Ama Suarez bu teklifi reddetti. İtalya'da oynamak istiyor. İki teklif var. Biri AC Monza'dan geldi. Oradan 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı. Ama imaj değeri yüksek olduğu için bir takım imaj anlaşmaları olacak. Aldığı ücret yükselecek'' dedi.







