Pirlo yönetiminde ilk galibiyetini üçüncü maçında alan Fatih Karagümrük, transfer döneminin son günlerinde yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Siyahlılar, son olarak Corintihans forması giydikten sonra sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Willian’ı kadrosuna katmaya çalışıyor. 34 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi isteyen Pirlo, transferin gerçekleşmesini beklerken yönetim de kesenin ağzını açıp imzayı attırmak için geri sayımda. İkinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın bu transferi gerçekleştirebilmek adına büyük çaba içerisinde.

Fulham’dan yüksek

Adı bir süredir İngiliz ekibi Fulham’la da ciddi şekilde anılan Willian’ın kararını kısa süre içerisinde vereceği belirtildi. Karagümrük işi bitirmek adına şartları zorluyor. Gümrük’ün teklifinin Fulham’dan daha iyi olduğu da gelen haberler arasında.