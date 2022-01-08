Spor Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, bu doğrultuda kadrosuna Hatayspor'dan Popov ile Galatasaray 'dan Jesse'yi (kiralık) katan Eyüpspor'dan orta saha için transfer hamlesi geldi.

Eyüpspor, Konyaspor'da forma giyen tecrübeli orta saha Musa Çağıran ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

2 maçta görev aldı

2020-2021 sezonunda Konyaspor'un yolunu tutan Çağıran yeşil-beyazlılarda bu sezon 2 maçta 33 dakika görev aldı.

Musa Çağıran'ın kariyeri

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde; Altay, Göztepe, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor takımları bulunuyor.

Kaynak: Ajansspor



