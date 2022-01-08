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Transfer haberi... Eyüpspor, Konyaspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, transferde atağa geçti. İstanbul ekibi Konyaspor'dan Musa Çağıran'la büyük ölçüde anlaştı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Transfer haberi... Eyüpspor, Konyaspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, bu doğrultuda kadrosuna Hatayspor'dan Popov ile Galatasaray 'dan Jesse'yi (kiralık) katan Eyüpspor'dan orta saha için transfer hamlesi geldi. 

Eyüpspor, Konyaspor'da forma giyen tecrübeli orta saha Musa Çağıran ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

2 maçta görev aldı

2020-2021 sezonunda Konyaspor'un yolunu tutan Çağıran yeşil-beyazlılarda bu sezon 2 maçta 33 dakika görev aldı.

Musa Çağıran'ın kariyeri

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde; Altay, Göztepe, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor takımları bulunuyor.

Kaynak: Ajansspor


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