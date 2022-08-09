Everton'da yaz döneminin beşinci transferi gerçekleşti. Daha önce James Tarkowski, Ruben Vinagre, Dwight McNeil ve Conor Coady'i kadrosuna katan Premier Lig ekibi, beşinci imzayı Amadou Onana'ya attırdı.

Lille'den transfer edilen Amadou Onana'nın resmî olarak bonservis bedeli açıklanmasa da 36 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Everton, Onana ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Everton kadrosuna katılmak harika bir duygu. İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunun farkındayım. Yıllarca parçası olmak isteyebileceğim bir şey" dedi.



