Orta sahaya bir takviye adına arayışlarını sürdüren Galatasaray , Çin ekibi Dalian Pro ile yollarını ayıran Jailson'u gündemine almıştı. Fakat yapılan görüşmeler sonucunda eski Fenerbahçeli Jailson'un Avrupa'dan gelen teklifleri reddederek ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre Jailson, gelecek sezon adına Palmeiras ile anlaşma sağladı. Transfer sürecinde Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ve Porto'dan teklifler almasına rağmen bunları reddederek ülkesine dönmeye karar verdiği aktarıldı.

'Jailson'u transfer ediyoruz'

Palmeiras'ın yöneticisi Anderson Barros da yaptığı açıklamada, "Danilo Barbosa'nın kiralık sözleşmesini yenilemek istedik ama mümkün değildi. Bu yüzden Jailson'u transfer etmek üzereyiz. Bir süredir takip ettiğimiz bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

2018'de Gremio'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Jailson, 2020'de 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.







