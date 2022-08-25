Fenerbahçe 'nin eski oyuncularından Islam Slimani, Fransa'ya döndü. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'dan eski takımı Sporting'e transfer olan Cezayirli forvet, Brest'e attığı imza ile yeniden Ligue 1'de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Brest, Islam Slimani ile 1+1 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Slimani, sonrasında Fransa'da Monaco ve Lyon'da da oynamıştı.

Resmî imza sonrası açıklamalarda bulunan Slimani, "Sportif direktör ve teknik direktör ile görüştüm. Kendilerine güven duydum ki futbolda en önemli şey bu. Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak. Kendimi aşmamı sağlayacak. Özellikle deneyimim sayesinde bu takıma daha fazlasını getirebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.