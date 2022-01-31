Transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Islam Slimani, Al Hilal yolunda

Golcüsü Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılarak Galatasaray 'a transfer olması sonrası Odion Ighalo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, eski Fenerbahçeli Islam Slimani'yi de transfer etmek istiyor. Sporting'in geri getirmek istediği Slimani transferinde Al Hilal, bir adım önde gösteriliyor.

İlk olarak Foot Mercato, Monaco'nun eski teknik direktörü Leonardo Jardim yönetimindeki Al Hilal'in Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istediğini belirtmişti. Portekiz basınından CMTV, Al Hilal'in ilgisinin Sporting'in Slimani girişimlerinde sıkıntı yaratacağını aktarmakta.

Sporting, Islam Slimani'yi geri getirmek istiyor ama bunun için öncelikle Lyon'un sözleşme feshine gitmesi bekleniyor. Fakat Fransız ekibi, henüz bu durum için ikna olmuş değil. Bir bonservis ihtimali, Sporting tarafından kabul görmezken Al Hilal'in bu ihtimale soğuk bakmadığı aktarılıyor.

Sözleşme şartlarında da avantaj Al Hilal'de

Slimani'nin 1.5 yıllık anlaşma ve daha düşük maaşa Sporting'e gelmesi bekleniyor. Fakat Al Hilal'in daha yüksek bir maaş ve daha uzun süreli bir kontrat sunabileceği ifade edilmekte.

2013-16 yılları arasında Sporting forması giyen Islam Slimani, daha sonra 31 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Cezayirli oyuncu, Ocak 2021'de ise Leicester'dan bedelsiz olarak Lyon kadrosuna katılmıştı.