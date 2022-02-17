Yaz transfer döneminde Beşiktaş 'tan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın 2021 Afrika Uluslar Kupası performansı, birçok takımı harekete geçirdi. Premier Lig'den ciddi talipleri olduğu belirtilen Kamerunlu oyuncu için son olarak Newcastle'ın devreye girdiği aktarıldı.

Kick442'nin haberine göre Leicester City ve West Ham United'ın ilgilendiği Aboubakar'ın Avrupa'ya dönüşü çok da uzun sürmeyecek. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United da Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.





İngiltere hayali var!

Avrupa'da Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giyen Kamerunlu golcü, Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Daha önce Marca'ya verdiği röportajda Aboubakar, her zaman İngiltere Premier Lig'de bir deneyim yaşamak adına hevesli olduğunu belirtmişti.

9 Ocak - 16 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, ev sahibi olduğu turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken Vincent Aboubakar, 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer almayı başardı.