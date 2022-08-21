Transfer haberi: Eski Beşiktaşlı Karius, Como yolunda

Alman kaleci Loris Karius'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Beşiktaş 'ın eski kalecilerinden Karius, 29 yaşında kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

Virgilio Sport'un haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor.

2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı.