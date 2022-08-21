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Transfer haberi: Eski Beşiktaşlı Karius, Como yolunda

Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius'un bu yaz Cesc Fabregas'ı da kadrosuna katan İtalya Serie B ekiplerinden Como'ya transfer olacağı belirtildi.

21 Ağustos 2022, Pazar 13:05 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Eski Beşiktaşlı Karius, Como yolunda

Alman kaleci Loris Karius'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Beşiktaş 'ın eski kalecilerinden Karius, 29 yaşında kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Como'da sürdürmeye hazırlanıyor. 

Virgilio Sport'un haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor. 

2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı. 

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