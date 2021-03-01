Bu sezon tüm turnuvalarda 30 maçta 33 gol atan ve 20 yaşında olmasına rağmen 110 milyon euro değer biçilen Erling Haaland için dev kulüpler sıraya girdi. Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola'ya göre Bayern Münih'ten Manchester United'a, Chelsea'den City'ye, Barcelona'dan PSG'ye kadar dünya devlerinin da dahil olduğu tam 10 kulüp büyük mücadele içinde...

BBC'ye konuşan Raiola'ya göre Haaland da; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in yoludnan gidecek ve önümüzdeki 10 yılın en önemli 3 yıldız oyuncusundan biri olacak:

"10 kulüp onu istiyor. Bunlardan 4'ü Premier Lig'den... Onu istemeyeceğini söyleyecek bir teknik adam ya da sportif direktör olduğunu sanmıyorum"

Haaland geçen sezon devre arasında Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.





İlgili Haberler League of Legends MSI ve VALORANT Masters İzlanda'da gerçekleşecek



