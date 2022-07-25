Transfer haberi: Dortmund için Piatek iddiası

Borussia Dortmund, testisinde tümör tespit edilen Sebastien Haller'nin yaşadığı sağlık sorununu yaşarken onun yokluğunda forvet hattı adına da çözümler arıyor. Son dönemde Alman ekibi için Andrea Belotti iddiaları yükselse de yeni bir isim olarak Krzysztof Piatek gündeme geldi.

Nicolo Schira, Borussia Dortmund'un Krzysztof Piatek ile ilgilendiğini belirtti. 27 yaşındaki golcünün Hertha Berlin ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

Geride kalan sezonu Fiorentina'da kiralık tamamlayan Piatek, sonrasında Hertha Berlin'e dönmüştü. Polonyalı golcünün bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.