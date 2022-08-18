Beşiktaş ve Trabzonspor 'un Venezia forması giyen Michael Cuisance'ın transferi adına temaslarda bulundukları belirtildi. Hatta iki takımın oyuncu için tekliflerini de sundukları aktarıldı.

Trivenetogoal'un haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor, Cuisance için bir kiralama teklifi yaptılar. Fransız oyuncuyla AEK, Torino ve Young Boys da ilgilenmesine rağmen tüm teklifleri Venezia'da kalmak adına reddettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Venezia kadrosuna katılan 23 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Venezia ile Serie B'de mücadele edecek.