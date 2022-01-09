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Transfer haberi: CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı ısrarı sürüyor

Son dakika transfer haberi... Fransız ekibi Lille'den ayrılması beklenen millî oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak adına en öne çıkan aday olarak CSKA Moskova öne çıkıyor.

09 Ocak 2022, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı ısrarı sürüyor

Fransa'da Lille forması giyen millî oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'nın ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray 'ın da transfer gündeminde olduğu belirtilen Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı noktasında en çok Rus ekibi CSKA Moskova öne çıkıyor. 

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre CSKA Moskova, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Yusuf Yazıcı transferini bitirmek istiyor. Michaël Cuisance'ı Venezia'ya kaptıran CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı transferinde mutlu sona ulaşmanın peşinde...

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Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, bu sezon ise çıktığı toplam 22 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. 

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