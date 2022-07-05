Transfer haberi: Christian Eriksen, Manchester United ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Brentford formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası birçok takımın transfer hedefi konumuna gelen Christian Eriksen, kararını verdi. Danimarkalı oyuncu, Manchester United ile anlaşma sağladı.

Sky Sports'un haberine göre Eriksen, Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin resmen tamamlanması öncesi sağlık kontrollerinden geçecek.

Brentford ve Manchester United'dan aldığı iki teklif arasında kalan yıldız oyuncu, eski hocası Erik ten Hag ile Old Trafford'da yeniden bir araya gelmeyi tercih etti.