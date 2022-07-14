Chelsea, savunma hattı için Kalidou Koulibaly transferini bitirmek üzereyken yeni hedefini de belirledi. Premier Lig ekibi, PSG'den Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak istiyor.

PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Kimpembe'nin yeni kontrat görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı ve bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. The Athletic'e göre Kimpembe ile Chelsea ve Juventus ilgileniyor. Fransız oyuncunun ise Premier Lig ve eski hocası Thomas Tuchel faktörleriyle Chelsea'ye yakın olduğu aktarılıyor.

Foot Mercato'ya göre de Chelsea, bu transferi bitirmek için oyuncunun temsilcileri ile iletişime geçmeye hazır. PSG'nin Kimpembe için 50 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonuslar şeklinde bir ücret belirlediği belirtiliyor. Bu tutarın da Chelsea tarafından karşılanması bekleniyor.