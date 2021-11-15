Premier Lig devlerinden Chelsea, savunma hattındaki önemli isimlerinin kontratlarının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle çalışmalara başladı. Savunma hattına takviye yapması gerekebilecek İngiliz ekibi, Real Madrid'den Eder Militao'yu kadroya katmak istiyor.

Chelsea'da Antonio Rüdiger, Thiago Silva ve Cesar Azpilicueta'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Daily Express'e göre bu noktada savunmaya takviye adına ilk aday ise Real Madrid'den Eder Militao...

Brezilyalı oyuncunun Real Madrid ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunurken bu sezon toplam 16 maçta forma giymiş durumda. Militao'nun transferinin 40 milyon euro düzeyinde bir teklif ile bitirilmesi planlanıyor.