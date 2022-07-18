Transfer haberi: Chelsea, Kimpembe için teklifini yaptı

Avrupa transfer piyasasının hızlı takımlarından Chelsea, kadrosunu güçlendirmek adına arayışlarını sürdürüyor. Savunma hattında sözleşmesi biten oyuncuların ayrılması ile eksik kalan Londra ekibi, Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattıktan sonra şimdi de Presnel Kimpembe'nin peşinde.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, PSG ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan ve bu yaz takımdan ayrılması gündeme gelen Kimpembe için teklifini yaptı. Chelsea'nin Fransız yıldızın bonservisi için 40 milyon Pound önerdiği aktarılmakta.

Presnel Kimpembe için PSG ile görüşmelerde bulunan Chelsea'nin Sevilla'dan Jules Kounde için de yeniden devreye girdiği belirtiliyor.