FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası finalinde bugün Palmerias'la karşılaşacak Chelsea, gelecek sezon yıldız bir ismi transfer etmeyi planlıyor. Daily Express'te yer alan haberde Chelsea'nin İtalya Serie A'da Juventus forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala'yla ilgilendiği kaydedildi.

Haberde, Thomas Tuchel'in takımın hücum performansından memnun olmadığı, Kai Havertz'in ve Christian Pulisic'in skor katkısının yetersiz olmasından dolayı Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

İtalyan basınında geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Dybala ve Juventus'un, yeni kontrat için anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu sezon Juventus formasını 25 maçta giyen Paulo Dybala, 12 gol ve 5 asist kaydetti.