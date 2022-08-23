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Transfer haberi: Chelsea, Aubameyang için Barcelona ile anlaştı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir süredir kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aubameyang için Barcelona ile anlaşma sağladı.

23 Ağustos 2022, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Chelsea, Aubameyang için Barcelona ile anlaştı

Chelsea, bir süredir transferi adına uğraş verdiği Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi, Gabonlu golcünün transferi adına Barcelona ile anlaşma sağladı. 

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Chelsea ve Barcelona arasında 20 milyon Euro düzeyinde bir bonservis adına anlaşma sağlandı. Kısa süre içerisinde görüşmelerin tamamen sona ermesinin ardından Aubameyang'ın Londra'ya gideceği belirtiliyor. 

Barcelona, geçtiğimiz sezonun devre arasında 33 yaşındaki golcüyü bonservis bedeli ödemeden Arsenal'den kadrosuna katmıştı. Sezon başlarken yeni transferlerine lisans çıkarmak adına uğraş veren Katalan ekibi, bu satış sonrası Jules Kounde'yi kaydettirmeyi planlıyor. 

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