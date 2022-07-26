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Transfer haberi: Can Bozdoğan resmen Utrecht'te

Geride kalan sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Can Bozdoğan, Schalke 04'e döndükten sonra bu kez de Hollanda ekibi Utrecht'e kiralandı.

26 Temmuz 2022, Salı 12:27 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Can Bozdoğan resmen Utrecht'te

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oldu. 21 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu. 

Utrecht, Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmayla kiralandığını açıkladı. Genç oyuncu, yeni takımında 6 numaralı formayı giyecek.

Transfere ilişkin açıklamalar yapan Utrecht'in futbol direktörü Jordy Zuidam, "Can'ın Utrecht'i seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Can, iyi vuruş tekniğine sahip sol ayaklı bir orta saha oyuncusu. Çok teknik ve oyuna çok enerji getiren dinamik bir oyuncu. Genç yaşına rağmen şimdiden en iyi organizasyonlarda deneyim kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak görev aldı" ifadelerini kullandı. 

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