Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oldu. 21 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu.

Utrecht, Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmayla kiralandığını açıkladı. Genç oyuncu, yeni takımında 6 numaralı formayı giyecek.

Transfere ilişkin açıklamalar yapan Utrecht'in futbol direktörü Jordy Zuidam, "Can'ın Utrecht'i seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Can, iyi vuruş tekniğine sahip sol ayaklı bir orta saha oyuncusu. Çok teknik ve oyuna çok enerji getiren dinamik bir oyuncu. Genç yaşına rağmen şimdiden en iyi organizasyonlarda deneyim kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak görev aldı" ifadelerini kullandı.