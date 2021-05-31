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Transfer haberi: Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika ekiplerinin gündeminde

Yeni Malatyaspor forması giyen genç oyuncu Burak Efe Yaz, Avrupa takımlarının gündemine geldi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika ekiplerinin gündeminde

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü. 

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 2003 doğumlu futbolcuya Hollanda ve Belçika'dan talipleri olmasına rağmen Malatyaspor'un A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha takım yer alarak bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) 

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