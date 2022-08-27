Fenerbahçe 'de Steven Caulker ile yollar resmen ayrıldı. Sözleşmesi feshedilen İngiliz oyuncu için Championship ekiplerinden Blackburn Rovers devreye girdi.

Lancashire Telegraph'ın haberine göre Blackburn Rovers, şu anda boşta olan Steven Caulker'ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, transfer dönemi sona ermeden Caulker'ı bonservissiz şekilde kadrosuna eklemenin peşinde.

30 yaşındaki stoper, Aralık 2017'de İngiltere'den ayrılmıştı. Sonasında İskoçya'da Dundee ve Türkiye'de Alanyaspor , Fenerbahçe, Gaziantep FK kadrolarında kariyerini sürdürmüştü.