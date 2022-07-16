Beşiktaş ile sözleşmesi biten Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Güven Yalçın için daha önce forma giydiği İtalya'dan Sampdoria devreye girdi.

Calciomercato'nun haberine göre Sampdoria, Güven Yalçın transferi için görüşmelerde bulundu. İtalyan ekibi, Beşiktaş'tan ayrılan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İtalya Serie B'de Lecce forması giymişti. Şimdi ise 1999 doğumlu oyuncu Sampdoria ile Serie A düzeyinde mücadele edebilir.