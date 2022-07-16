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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın, Sampdoria yolunda

Sözleşmesinin sona erdiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu kez Serie A düzeyinde Sampdoria ile dönmeye hazırlanıyor.

16 Temmuz 2022, Cumartesi 14:07 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın, Sampdoria yolunda

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Güven Yalçın için daha önce forma giydiği İtalya'dan Sampdoria devreye girdi. 

Calciomercato'nun haberine göre Sampdoria, Güven Yalçın transferi için görüşmelerde bulundu. İtalyan ekibi, Beşiktaş'tan ayrılan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 

Daha önce Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İtalya Serie B'de Lecce forması giymişti. Şimdi ise 1999 doğumlu oyuncu Sampdoria ile Serie A düzeyinde mücadele edebilir. 

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