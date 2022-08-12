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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'i Partizan istiyor

Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Adem Ljajic'i eski takımlarından Partizan kadrosuna katmak istiyor.

12 Ağustos 2022, Cuma 00:17 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'i Partizan istiyor

Beşiktaş 'taki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Adem Ljajic'e yeni talip çıktı. Al Nassr iddiaları sonrası Ljajic için eski takımlarından Partizan'ın devreye girdiği belirtildi. 

Telegraf'ın haberine göre orta sahaya bir hamle yapmayı planlayan Partizan, Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda somut adımların da atıldığı belirtiliyor. 

2008'de Partizan'ın altyapısından A takıma yükselen Adem Ljajic, Ocak 2010'da 6.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olarak kulübüne önemli bir bonservis kazandırmıştı. 

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