Beşiktaş 'taki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Adem Ljajic'e yeni talip çıktı. Al Nassr iddiaları sonrası Ljajic için eski takımlarından Partizan'ın devreye girdiği belirtildi.

Telegraf'ın haberine göre orta sahaya bir hamle yapmayı planlayan Partizan, Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda somut adımların da atıldığı belirtiliyor.

2008'de Partizan'ın altyapısından A takıma yükselen Adem Ljajic, Ocak 2010'da 6.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olarak kulübüne önemli bir bonservis kazandırmıştı.