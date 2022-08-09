Adem Ljajic, Beşiktaş 'taki sözleşmesinin sona ermesiyle bu yaz serbest kaldı. Son resmî maçına 11 Mayıs 2021'de çıkan Sırp oyuncu ile Al Nassr'ın ilgilendiği belirtildi.





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Teklif yapıldı

Nicolo Schira, eski Beşiktaşlılar Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr'ın Adem Ljajic ile görüşme halinde olduğunu aktardı. Hatta Suudi Arabistan ekibinin Sırp oyuncuya 2024'e kadar geçerli bir sözleşme teklif ettiği ifade edilmekte.

2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş'a gelen Adem Ljajic, Siyah-Beyazlılarda geçtiğimiz sezon herhangi bir maçta forma giymedi. Son resmî maçına 11 Mayıs 2021'de iç sahada Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı.