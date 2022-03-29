Transfer haberi: Beşiktaşlı Pjanic için Inter ve Roma devrede

Barcelona'nın yeni sezon kadrosunda da düşünmediği ifade edilen Miralem Pjanic'in durumu merak ediliyor. Beşiktaş , sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic'i yeni sezonda da kadroda tutmak isterken Süper Lig'den Galatasaray 'ın da devreye girdiği belirtiliyordu. Yıldız oyuncu için son iddialar ise daha önce önemli başarılara imza attığı İtalya'dan geldi.





Inter menajeriyle görüşecek

Inter Live'ın haberine göre İtalyan devi, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek Samir Handanovic'in durumu için menajer Fali Ramadani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Orta sahada Brozovic'e bir alternatif arayan Inter'in Miralem Pjanic hakkında da bilgi alacağı belirtilmekte.

Özellikle Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i çok beğendiği ve yaz aylarında somut bir hamle gerçekleştirmeyi planladığı aktarılmakta.

Eski takımı gündeme geldi

FantaMaster, Roma'nın Miralem Pjanic için devreye girebileceğini aktardı. Mourinho'nun talep ettiği takviyeler doğrultusunda Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Pjanic'in gündeme gelebileceği ifade edilmekte.

2008'de 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Roma'ya transfer olan Pjanic, burada geçirdiği 5 sezonun ardından 32 milyon Euro'ya Juventus kadrosuna katılmıştı.